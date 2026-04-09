Crollo ponte Trigno l' appello della figlia del disperso | Non fermate le ricerche

Una donna chiede che le operazioni di ricerca del padre disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno continuino senza sosta e vengano rafforzate al massimo. La sua richiesta arriva in un momento in cui le squadre stanno proseguendo le operazioni di soccorso, mentre le autorità valutano le possibilità di individuare eventuali sopravvissuti o resti tra le macerie. La famiglia si aspetta che gli sforzi non si fermino fino a quando non ci saranno novità certe.

“Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile”. È l’appello lanciato in un video social da Angelica Racanati, figlia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie disperso dal 2 aprile dopo il crollo del ponte sul Trigno, sulla statale 16 a Montenero di Bisaccia, in pro. “Ogni minuto che passa è fondamentale. Il tempo, in situazioni come questa, può fare la differenza”, afferma la giovane, chiedendo alle istituzioni e alle forze impegnate nelle operazioni di “utilizzare ogni mezzo disponibile e ampliare le ricerche anche nelle zone limitrofe”. Nel messaggio, rivolto anche alla procuratrice di Larino Elvira Antonelli che indaga per omicidio colposo, la figlia parla di “dolore enorme” e di una “angoscia che cresce ora dopo ora”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crollo ponte Trigno, l'appello della figlia del disperso: "Non fermate le ricerche" Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieLa figlia di Domenico Racanati, in un video , chiede che le ricerche non si fermino e che anzi vengano vengano intensificato. Maltempo, crollo ponte sul Trigno: proseguono le ricerche del dispersoA Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, proseguono le ricerche dell’uomo disperso dopo il crollo parziale del ponte sul Trigno avvenuto... Temi più discussi: Maltempo Molise, continuano le ricerche dell’uomo disperso nel crollo del ponte sul Trigno; Maltempo, riprese le ricerche dell'auto caduta nel Trigno. L'Anas: È passata mentre il ponte era chiuso. Trovata la targa; Maltempo, auto precipita nel Trigno dopo crollo di un ponte; Crollo ponte Trigno: si cerca ancora Domenico Racanati nel giorno di Pasqua. Crollo ponte Trigno, l'appello della figlia del disperso: «Non fermate le ricerche»(LaPresse) Chiedo che le ricerche di mio padre non si fermino e che vengano intensificate il più possibile. È l'appello lanciato in un video social da ... ilmattino.it Ponte crollato sul Trigno, si cerca il disperso sotto il troncone collassatoLe ricerche dell'uomo disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo del ponte sulla Statale 16, il 53enne Domenico Racanati, proseguono con l'intervento di personale Usar-M, specializzato in verifich ... ansa.it Il consigliere M5S Roberto Gravina propone un modello simile al Crollo del Ponte Morandi per accelerare interventi e gestione delle risorse - facebook.com facebook #Maltempo #Campobasso, crollo ponte Strada Statale 16 a Montenero di Bisaccia: continuano le ricerche dell'uomo disperso. Oggi #vigilidelfuoco in azione con sommozzatori, fluviali, soccorritori acquatici, droni e mezzi movimento terra che perlustrano spon x.com