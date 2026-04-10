Pichetto a fine aprile faremo una valutazione sulle accise

A fine aprile si svolgerà una valutazione sulle accise, che comporta una riflessione sulla possibilità di prorogare questa misura. Attualmente, si tratta di un onere di circa un miliardo di euro al mese, che viene sostenuto dai cittadini in modo diretto o attraverso il sistema fiscale più ampio. La decisione riguarderà quindi un'importante questione di tassazione e di impatto sui consumatori.

"A fine aprile faremo la valutazione sulle accise. Prorogare vuol dire tassare tutti i cittadini, perché si tratta di ribaltare su altri, o sul sistema più allargato, l'onere che è di quasi 1 miliardo al mese, quindi un onere pesante. La misura non può essere fatta a debito, perché rischieremmo di sforare il 3% di deficit, con conseguenze sui tassi di interesse e sulla credibilità. Verrebbe a costare molto di più agli italiani. Verso il 28-29 di aprile, se i prezzi delle forniture saranno ancora alti, verrà fatta una valutazione". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro della Sicurezza energetica, a "24 Mattino" su Radio 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il governo ha trovato i fondi per le imprese e per i tagli alle accise fino alla fine di aprileLe autostrade accolgono l’appello di Matteo Salvini: prezzo della benzina ridotto di 5 centesimi al litro per 20 giorni.

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