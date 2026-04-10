Giovedì 9 aprile 2026 è stato confermato un attacco contro l'oleodotto East-West Pipeline, uno dei principali corridoi energetici alternativi a Hormuz. L'attacco ha causato un calo del 10% nelle esportazioni di petrolio del paese colpito, con ripercussioni evidenti sul mercato mondiale. Le infrastrutture sono state danneggiate da una serie di azioni che hanno compromesso temporaneamente il flusso di greggio.

L'equilibrio energetico mondiale trema dopo la conferma ufficiale, arrivata giovedì 9 aprile 2026, di una serie di attacchi devastanti contro le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Il Ministero dell'Energia del Regno ha rilasciato una nota dettagliata che rompe il silenzio mantenuto finora, rivelando che i raid attribuiti all'Iran hanno messo fuori uso il 10% della capacità totale di esportazione del Paese. Il tempismo di questa rivelazione è cruciale: avviene proprio mentre Stati Uniti e Iran si preparano a colloqui di pace ad alto livello e ad altissima tensione a Islamabad, in Pakistan. Colpito il cuore... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio, attacco all'Arabia Saudita: colpito l'oleodotto East-West Pipeline (e l'export crolla del 10%). Era il corridoio alternativo a Hormuz

Iran, pipeline e corridoio Imec: la strategia del Golfo per aggirare il blocco a Hormuz(Adnkronos) – La minaccia di un controllo iraniano prolungato sullo Stretto di Hormuz sta spingendo i Paesi del Golfo a riesaminare i piani, finora...

Arabia Saudita, il corridoio del Mar Rosso reggerà la guerra lunga o diventerà il nuovo choke point globaleLa crisi nello Stretto di Stretto di Hormuz ha riportato al centro la strategia energetica dell’Arabia Saudita.

Temi più discussi: L’Iran attacca l’oleodotto saudita East-West: è possibile evitare lo stretto di Hormuz?; Oleodotto dell'Arabia Saudita verso il mar Rosso attaccato da droni. È una arteria vitale dopo la chiusura di Hormuz; Petrolio, attacco all'Arabia Saudita: colpito l'oleodotto East-West Pipeline (e l'export crolla del 10%). Era il corridoio alternativo a...; Meloni: 'Nel Golfo per solidarietà e approvvigionamenti energitici'.

Petrolio, attacco all'Arabia Saudita: colpito l'oleodotto East-West Pipeline (e l'export crolla del 10%). Era il corridoio alternativo a HormuzL'equilibrio energetico mondiale trema dopo la conferma ufficiale, arrivata giovedì 9 aprile 2026, di una serie di attacchi devastanti contro ... msn.com

L’Iran attacca l’oleodotto saudita East-West: è possibile evitare lo stretto di Hormuz?Nonostante il cessate il fuoco, l'Iran ha attaccato l'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita, che permette di evitare lo stretto di Hormuz. startmag.it

Quanto è bello vederla smentirsi da sola. Quando Matteo Salvini era a capo del Ministero dell'Interno, Giorgia Meloni lo apostrofava con parole non molto accomodanti in merito a una sua visita all'ambasciatore dell'Arabia Saudita. Oggi ha forse cambiato idea - facebook.com facebook

Import in calo dai Paesi dello Stretto di Hormuz (Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Iran, Emirati Arabi, Qatar, Bahrain, Oman) per le regioni del Centro: -23,9% tra 2024 e 2025 contro il -23,1% della media nazionale. Lo evidenzia un’analisi del Centro Studi Ta x.com