Pescara-Modena Valzania out contro l' ex Sottil | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Pescara e Modena si affrontano nella prima giornata del girone di ritorno, in una sfida che vede il Pescara favoriti grazie alla situazione di crisi del Modena, reduce da tre sconfitte consecutive. Valzania è indisponibile, mentre Sottil torna all'allenamento dopo aver lasciato il campo nell'ultimo match. Di seguito le ultime notizie, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro in TV e streaming.

Si riparte con la seconda metà di regular season. Per la prima gara del girone di ritorno il Pescara ospita un Modena in crisi, reduce da 3 ko di fila e desideroso di rialzare la testa. Con il mercato aperto ma senza rinforzi, il Delfino ultimo però non può e non deve fare sconti e vincere per. Valzania out contro il Modena; Pescara tra campo e calciomercato: derby a Pineto prima del Modena, Valzania squalificato; Verso Pescara-Modena: ancora differenziato per Letizia e Gravillon; Amichevole Pineto-Pescara prima del Modena.

Valzania: “Modena forte ma in difficoltà, dobbiamo approfittarne” - Modena sarà diretto da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. rete8.it

Pescara calcio: squalificato Valzania, Oliveri e Faraoni in gruppo - Pavone” sarà gratuito, per consentire a tifosi e appassionati di partecipare numerosi a un pomeriggio di sport e ricordo. rete8.it

1^ ritorno #SerieB tra stasera e domenica pomeriggio Alle 20:30 #Sampdoria- #Entella Domani: cinque gare alle 15:00, #Reggiana- #Cesena alle 17:15, #Bari- #JuveStabia alle 19:30, gratis su #Dazn Domenica: alle 15:00 #Pescara- #Modena, alle 17:15 #P x.com

Sarà il Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere l’incontro di campionato tra Pescara e Modena in programma domenica 18 gennaio alle ore 15. Il fischietto piemontese sarà coudiavato dagli assistenti: Giuseppe Di Giacinto della sezione - facebook.com facebook

