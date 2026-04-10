Negli ultimi anni, l’olio di borragine è diventato un ingrediente molto apprezzato per la cura di pelle e capelli. Questo prodotto è spesso inserito nelle routine di bellezza quotidiane, grazie alle sue presunte proprietà benefiche. In particolare, viene raccomandato durante i cambi di stagione e in presenza di sbalzi ormonali, momenti in cui la pelle e i capelli possono risultare particolarmente stressati.

L ’olio di borragine è un prezioso alleato per la cura di pelle e capelli. Negli ultimi anni ha suscitato sempre più interesse ed è un ingrediente ideale da integrare nella routine quotidiana di skincare. Aiuta infatti a mantenere l’idratazione della pelle e della chioma, contribuendo a renderle più morbide ed elastiche. Può essere utilizzato a tutte le età, ma è particolarmente indicato durante la menopausa, quando la pelle tende a perdere tonicità e ha bisogno di un supporto in più per restare compatta e luminosa. Profumi in olio, quali sono e perché durano di più X Leggi anche › Come preparare la pelle alla primavera? Parole d’ordine: peeling e idratazione A cosa serve l’olio di borragine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pelle e capelli provati dagli sbalzi ormonali e dal cambio di stagione? L'alleato sotto i riflettori è l'olio di borragine

Capelli, unghie e pelle idratati? È ora di inserire nella skincare questo olio di cocco diventato viraleNon è solo un ingrediente da usare in cucina, ma anche un grande protagonista della beauty routine.

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