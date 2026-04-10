Paura per Artemis II | perso il segnale con la navicella Orion durante il rientro Cosa sta succedendo

Durante il rientro della navicella Orion della missione Artemis II, è stato interrotto il segnale di collegamento con il centro di controllo. La NASA ha confermato la perdita temporanea di comunicazione, senza fornire dettagli sulle cause. La navicella si trova attualmente in una fase critica del rientro, e le autorità stanno monitorando la situazione da vicino. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali rischi o interventi in corso.

Perso il segnale di collegamento con la navicella spaziale: momenti di tensione per la missione della Nasa Artemis II. Il problema si sarebbe verificato durante una variazione della velocità di trasmissione dei dati. Ciò avrebbe compromesso il trasferimento delle informazioni dal veicolo spaziale alla Terra. (NASA FOTO) – Notizie.com La perdita di segnale si sarebbe verificata poco fa, dopo che la navicella spaziale Orion ha acceso i suoi propulsori per 9 secondi, generando un’accelerazione di 5,3 piedi al secondo, spingendo l’equipaggio di Artemis II verso la Terra. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Paura per Artemis II: perso il segnale con la navicella Orion durante il rientro. Cosa sta succedendo Leggi anche: Artemis II, lo sport nella navicella Orion Artemis II, ecco il momento in cui un barattolo di Nutella fluttua nella navicellaUn barattolo di nutella che fluttua tra gli astronauti di Artemis II durante la missione lunare da record. Temi più discussi: La paura di indicare la luna, la voglia di farla nostra; Lancio Artemis II, come e a che ora seguire la missione NASA verso la Luna stanotte dall’Italia; Luna, Artemis non fa paura: la Cina prosegue i test per inviare astronauti nel 2030; Artemis, perché gli astronauti non sono atterrati sulla Luna (e quando è previsto l'allunaggio). Paura per Artemis II: perso il segnale con la navicella Orion durante il rientro. Cosa sta succedendoAttimi di ansia per la missione Nasa Artemis II: un'interruzione del segnale ha bloccato i dati della navicella Orion. notizie.com Nasa, per Artemis II problemi con il wc: odore simile a quello di termosifone bruciatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Nasa, per Artemis II problemi con il wc: odore simile a quello di 'termosifone bruciato' ... tg24.sky.it "Questo soggetti fanno sempre più paura". - facebook.com facebook La serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino (e fa paura) x.com