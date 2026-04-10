Nel weekend di Pasqua, il Varesotto ha visto un afflusso di visitatori superiore rispetto agli anni passati, con un incremento del 34,6% rispetto alla stagione precedente. Luino, in particolare, ha raddoppiato il numero di persone presenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa crescita ha portato a un aumento delle presenze nelle località turistiche della zona, senza che siano stati segnalati problemi rilevanti.

Il Varesotto ha registrato un afflusso di visitatori senza precedenti durante il weekend pasquale, con una crescita del 34,6% rispetto alla stagione precedente. Il totale delle presenze è stato di oltre 287mila persone, spinte in particolare dal clima mite e dalla crescente attrazione per le mete di prossimità. Le statistiche raccolte tramite la piattaforma Cities Analytics di Confcommercio provincia di Varese delineano un quadro di forte vitalità economica per l’intero territorio. Il cuore pulsante di questa mobilità è stato il Lago Maggiore, che ha i flussi salire da 166mila a oltre 217mila presenze, segnando un incremento del 30,7%. In questo scenario, Luino si è distinta per una performance straordinaria: le visite sono letteralmente raddoppiate, passando da poco più di 9mila a quasi 19mila, con una variazione positiva del 107,3%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua record nel Varesotto: il turismo vola, Luino raddoppia i visitatori

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Turismo da record nel Varesotto per le vacanze di Pasqua. Superate le 280mila presenze, il Lago Maggiore grande trascinatore - facebook.com facebook