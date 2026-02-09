Pescara batte ogni record nel turismo. I numeri degli arrivi e delle presenze crescono di mese in mese, attirando anche più stranieri. Nuovi voli collegano la città con altre destinazioni e l’amministrazione si dice soddisfatta delle strategie messe in campo, che puntano a rafforzare il settore nel lungo periodo.

Pescara - Dati ufficiali mostrano crescita costante di arrivi e presenze, incremento stranieri e nuovi collegamenti aerei, mentre amministrazione rivendica strategie mirate e investimenti pluriennali. Nel 2025 Pescara si afferma come la città con il maggior numero di presenze turistiche in Abruzzo, registrando un incremento che ridefinisce gli equilibri regionali. A evidenziarlo è il sindaco Carlo Masci, che ha presentato un confronto diretto con il 2019, quando le presenze si attestavano a 272mila, contro le attuali 743mila, numeri definiti dallo stesso primo cittadino come particolarmente significativi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pescara vola nel turismo numeri record ribaltano classifica abruzzese storica

