Durante le attività di controllo svolte nelle province di Benevento, Avellino e Salerno in vista della Pasqua, i Carabinieri del NAS hanno sequestrato circa 12 quintali di prodotti dolciari. I controlli hanno riguardato diverse attività commerciali, portando al ritiro di dolci considerati non a norma e privi delle certificazioni necessarie. Il valore complessivo dei prodotti sequestrati supera i 120.000 euro.

I Carabinieri del NAS di Salerno hanno condotto un’operazione di controllo capillare nelle province di Benevento, Avellino e Salerno proprio in vista delle festività pasquali, portando al sequestro di circa 12 quintali di prodotti dolciari per un valore economico che supera i 120.000 euro. L’attività ispettiva, mirata a garantire la sicurezza alimentare e il decoro delle strutture socio-assistenziali, ha evidenziato gravi lacune igieniche e strutturali in diverse attività commerciali e centri per anziani del territorio. Dall’irregolarità nella Valle Telesina alle criticità nell’Agro Nocerino Sarnese. Il cuore delle operazioni nel beneventano ha toccato sia il capoluogo che la zona della Valle Telesina, dove le autorità hanno messo sotto la lente d’ingrandimento diverse realtà produttive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasqua insidiosa: sequestrati 120.000€ di dolci sporchi e senza

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