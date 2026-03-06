A Frignano, sono stati sequestrati quasi 240 litri di latte ovicaprino trasportati in bidoni sporchi e senza refrigerazione. Il latte non era accompagnato da alcuna documentazione di tracciabilità e le condizioni igieniche del trasporto sono risultate inadeguate. L’intervento è stato effettuato dalle autorità durante un controllo sul trasporto alimentare.

Quasi 240 litri di latte ovicaprino trasportati in condizioni igieniche precarie, senza refrigerazione e privi di qualsiasi documentazione di tracciabilità. È quanto hanno scoperto i Carabinieri Forestali del Nucleo di Marcianise durante un controllo su strada nel territorio di Frignano. I militari stavano effettuando un servizio mirato al controllo del trasporto di rifiuti, quando in via D’Azeglio hanno fermato un furgone per un accertamento. All’interno del mezzo, invece di rifiuti, sono stati trovati diversi bidoni blu con tappo nero, visibilmente sporchi all’esterno. In quattro di questi contenitori erano custoditi circa 60 litri di latte ciascuno, per un totale di 240 litri. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Frignano, latte trasportato senza refrigerazione e in bidoni sporchi: sequestrati 240 litri

Controlli tra Rizziconi e Melicucco: sequestrati alimenti senza tracciabilità e pollame trasportato in condizioni di sofferenzaI Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.

Prezzo del latte in caduta libera: allevatori costretti a buttare migliaia di litriLa scorsa settimana, l’allevatore di Pavia Renato Fiocchi ha versato nei campi circa 16.