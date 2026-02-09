Tv | giudice contro Corona ' denunciato al pm non rispetta divieto su Signorini'

Il giudice Roberto Pertile ha denunciato Fabrizio Corona al pubblico ministero. Corona avrebbe violato un divieto di pubblicare contenuti su Signorini e si sarebbe anche compiaciuto di questa sua condotta. La vicenda si aggiunge alle tensioni tra l’ex fotografo e il conduttore tv, con il giudice che ha deciso di agire legalmente contro il comportamento di Corona.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile interviene nuovamente su Fabrizio Corona e di fronte alle ulteriori lamentele di Alfonso Signorini - l'ex fotografo non rispetta il divieto di pubblicare contenuti sul conduttore tv e "giunge persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto" - denuncia Corona al pubblico ministero per il reato che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 del codice penale). Il reato indicato dal giudice - può comportare una pena fino a tre anni - è rivolto a chi si sottrae all'adempimento di obblighi civili derivanti da un provvedimento giudiziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tv: giudice contro Corona, 'denunciato al pm, non rispetta divieto su Signorini' Approfondimenti su Corona Fabrizio Il giudice blocca Corona: stop al video su Signorini. È solo l’inizio? Il giudice ha imposto il divieto di pubblicazione di un video di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, segnando un importante passo nel caso legale in corso. Affaire Signorini, Corona in tribunale: "Ho fatto nomi ai pm e ho presentato due denunce contro Signorini" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la querela sporta da Alfonso Signorini Ultime notizie su Corona Fabrizio Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Fabrizio Corona, vince Mediaset: Falsissimo via da social, ma è stato rimosso solo per violazione del copyright; Fabirizo Corona fa ricorso contro l’ordinanza che ha bloccato i video su Signorini; Caso Signorini, Corona ricorre contro l'ordinanza che ha bloccato i video. Tv: giudice contro Corona, 'denunciato al pm, non rispetta divieto su Signorini'Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile interviene nuovamente su Fabrizio Corona e di fronte alle ... iltempo.it Corona, giudice accoglie il ricorso di Signorini: stop ai video sul giornalistaLa puntata di Falsissimo prevista questa sera non dovrebbe andare in onda. Il re dei paparazzi dovrà pagare 2mila euro al giorno al conduttore per ogni violazione delle disposizioni dell’ordinanza. La ... tg24.sky.it Fabrizio Corona ricorre contro lo stop ai video e ‘sbarca’ in teatro (Adnkronos) - I legali di Fabrizio Corona presentano reclamo contro l'ordinanza con cui, lo scorso 26 gennaio, il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d'urgen facebook Un giudice ha ordinato a Fabrizio Corona di non pubblicare nuovi contenuti su Alfonso Signorini e di rimuovere quelli già online x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.