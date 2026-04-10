Parma oltre 700 dimissioni nel 2025 | giovani e donne guidano il cambiamento del lavoro

Nel 2025 a Parma si sono registrate oltre 700 dimissioni volontarie, con un numero significativo di giovani e donne tra i soggetti coinvolti. Le motivazioni che spingono le persone a lasciare il proprio impiego includono decisioni personali, esigenze di cambiamento e fattori legati al contesto lavorativo. La formulazione ufficiale delle dimissioni avviene attraverso una comunicazione scritta rivolta all’azienda, in cui si dichiara la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.

"Con la presente, comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni volontarie dal mio incarico": è questa la formula che viene scritta alle aziende quando si rinuncia al posto di lavoro: ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Una decisione strategica? Una scelta libera o un'esigenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Boom di imprese femminili: oltre 37mila imprenditrici guidano il cambiamento dell'economia