Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 si affrontano Crystal Palace e Newcastle. Le due squadre sono separate da tre punti in classifica, con i visitatori in vantaggio, anche se i londinesi hanno disputato una partita in meno. L'incontro si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in vista delle ultime giornate di campionato. Le formazioni ufficiali e le quote sono attese prima del fischio d'inizio.

Crystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno. Il recupero contro il Man City ovviamente non sarà facile comunque bisogna giocarlo. I Magpies restano sulla sconfitta nel derby contro il Sunderland, che è seguita al terribile 7-2 rimediato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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