Parchi giochi appello al Comune | Servono aree sensoriali e zone calme per i bambini autistici

Con l’arrivo della bella stagione, cresce la richiesta di spazi all’aperto, ma le famiglie di bambini autistici sottolineano la mancanza di aree sensoriali e zone tranquille nei parchi giochi pubblici. In un appello rivolto al Comune, si evidenzia la necessità di adattare gli spazi per soddisfare le esigenze specifiche di questi bambini, che trovano difficile frequentare le aree tradizionali senza supporti adeguati.

Si avvicina la bella stagione e con essa la voglia di stare all’aperto per tutti. Non è così per i bambini con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie. "Il gioco è un diritto. Tuttavia, per centinaia di bambini con autismo, vivere il parco giochi può diventare spesso un’esperienza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Parchi pubblici, c’è una petizione: "Rinnovare le aree giochi per bimbi"Una petizione online per sostituire, ammodernare e rendere più accattivanti e inclusive le aree giochi nei parchi cittadini.

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Prosegue il piano di riqualificazione dei parchi giochi cittadini, con interventi mirati a migliorare sicurezza e qualità delle aree dedicate ai più piccoli. - facebook.com facebook

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