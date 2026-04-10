Papa Leone incontra Macron Ai Caldei | Dio non benedice conflitti

Il Papa e il presidente francese si sono incontrati in un colloquio incentrato sulla promozione della pace tra le comunità caldee. Durante l’incontro, il Papa ha espresso che Dio non benedice i conflitti, rimarcando l’importanza di risolvere le divergenze attraverso il dialogo e il negoziato. L’incontro ha toccato temi relativi alla convivenza e alla necessità di favorire un clima di pace tra le diverse realtà religiose e culturali.

Ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato: di questo hanno parlato il Papa e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Leone XIV ha ricevuto in udienza anche i membri del Sinodo della Chiesa di Baghdad dei Caldei e ha ribadito che Dio non benedice i conflitti. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone incontra Macron. Ai Caldei: “Dio non benedice conflitti” Via Crucis, Papa Leone XIV tuona nella notte del Colosseo: “Basta conflitti, ne risponderete a Dio”Un forte appello alla pace e alla responsabilità dei potenti segna la Via Crucis del Venerdì Santo presieduta da Papa Leone XIV al Colosseo, al... Leggi anche: Papa Leone: per conoscere Dio dobbiamo accogliere “l’umanità integrale” di Gesù Papa Leone incontra Macron. Ai Caldei: “Dio non benedice conflitti” Temi più discussi: Sant’Egidio e Papa, la diplomazia di Macron; Leone XIV ricorda Papa Francesco testimone di fede e amore; Passeggiata a Roma per Macron che si ferma per soccorrere un anziano. Macron in Vaticano, colloquio e scambio di doni con papa LeoneAtmosfera cordiale nell'udienza di papa Leone al presidente francese Emmanuel Macron. Il presidente e' stato accolto nel cortile di san Damaso ... notizie.tiscali.it Vaticano, Emmanuel Macron ricevuto da Papa Leone XIVIl presidente francese Emmanuel Macron si è recato in Vaticano per il suo primo incontro con Papa Leone XIV. I due si sono incontrati nello studio privato del ... lapresse.it Atmosfera cordiale durante l'incontro tra papa Leone XIV e il presidente francese Emmanuel Macron. Insieme alla moglie Brigitte, Macron è salito nella biblioteca del Papa alla terza loggia del Palazzo apostolico. All'ingresso della biblioteca lo attendeva Leon - facebook.com facebook Papa Leone XIV e il presidente francese Emmanuel Macron Foto © Vatican Media x.com