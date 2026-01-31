Polizia locale restiamo aperti al confronto

La Polizia locale di Comacchio ha deciso di proclamare uno sciopero per il 15 febbraio. Ieri l’amministrazione comunale di Negri ha risposto, spiegando il suo punto di vista e cercando di chiarire le ragioni dietro questa scelta. La situazione resta tesa, con strade e servizi che potrebbero risentirne.

In merito alla comunicazione dello sciopero della Polizia Locale di Comacchio, proclamato per il 15 febbraio, ieri l’amministrazione Negri ha replicato, spiegando la sua versione dei fatti. "L’amministrazione tiene a sottolineare che non si è mai sottratta all’impegno di rispondere alle esigenze di personale del corpo, tanto che in tre anni, grazie al bando di concorsi pubblici, e nonostante il turn over del personale, il numero delle unità in dotazione alla Polizia locale conta quattro (4) unità in più, passando da 38 a 42 unità totali. Un numero di addetti che l’amministrazione comunale precisa essere al completo, tanto che la dotazione organica della nostra Polizia locale, con 42 agenti in servizio al 31 dicembre 2025, è superiore alla media nazionale degli organici del Comuni di pari dimensioni, così come è superiore ai parametri della Regione Emilia-Romagna per i Comuni ad afflusso turistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Polizia locale, restiamo aperti al confronto" Approfondimenti su Comacchio Polizia Quartieri protagonisti: cittadini e Polizia locale a confronto per segnalazioni e richieste Musei, mostre e luoghi simbolo: "Restiamo aperti per ferie" Durante le festività di fine anno e l'inizio del 2026, musei, mostre e luoghi simbolo della città rimangono aperti, offrendo opportunità di scoperta e approfondimento culturale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Concorso Polizia Locale Milano 2025 Il Comune di Milano ha pubblicato un nuovo bando per Ultime notizie su Comacchio Polizia Argomenti discussi: Polizia locale, restiamo aperti al confronto; POLIZIA LOCALE DI LATINA, UIL FPL: SICUREZZA NON È UNO SLOGAN; Polizia locale, la Uil Fpl: Quale futuro? Serve una riflessione seria. Polizia locale, restiamo aperti al confrontoIl sindaco Negri, dopo la proclamazione dello sciopero del 15 febbraio, giorno del carnevale sull’acqua: In tre anni personale aumentato ... msn.com Polizia locale, la Uil Fpl: Quale futuro? Serve una riflessione seriaLe recenti discussioni sul futuro della polizia locale di Latina impongono una riflessione seria, lo dice la Uil Fpl che analizza alcune questioni aperte. latinatoday.it La troupe ha ripreso tutto in diretta: il personale della polizia locale è entrato in azione evitando la tragedia - facebook.com facebook #FocusAttiAnac: il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura. Il Parere di #AnacNazionale: x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.