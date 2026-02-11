Aree interne e spopolamento | volontariato come presidio
Aree interne e spopolamento tornano al centro del dibattito. In molte zone del Paese, il rischio di abbandono e decrescita spinge le comunità a cercare soluzioni pratiche. Tra queste, il volontariato si conferma come un presidio fondamentale. Volontari e associazioni si impegnano per mantenere vive le tradizioni e garantire servizi essenziali. L’obiettivo è evitare che le aree interne scompariscano del tutto, puntando su solidarietà e partecipazione attiva.
Tempo di lettura: 2 minuti Aree interne e spopolamento. Il volontariato come presidio di comunità e futuro”. Questo è il tema del quarto incontro territoriale promosso dal CSV Irpinia Sannio- Cesvolab a Bisaccia. Il Centro Servizi per il Volontariato ha avviato un percorso di ascolto e confronto nei territori di Irpinia e Sannio, per accompagnare il rinnovo degli organi sociali e costruire insieme le priorità del nuovo mandato. “Verso l’assemblea elettiva degli organi sociali” è il filo degli incontri già promossi sui territori e che si concluderà a Gesualdo il 28 febbraio prossimo con l’assemblea elettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
