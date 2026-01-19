Omaggio alle origini contadine Il falò di Sant’Antonio incanta

Il falò di Sant’Antonio in Brianza rappresenta un momento di tradizione e comunità. A Vimercate, il grande pubblico si riunisce lungo il fiume Molgora per assistere allo spettacolo di fuoco e luci, simbolo delle radici contadine della zona. Questa celebrazione, che richiama le origini agricole e il rispetto per i raccolti e gli animali, mantiene vive le usanze popolari in un contesto moderno.

Il tempo ballerino non frena l’entusiasmo per Sant’Antonio, tutto esaurito per il falò in Brianza. A Vimercate, lo spettacolo che incanta il grande pubblico in arrivo dal circondario è sul Molgora: fuoco nel buio sull’acqua, il colpo d’occhio più atteso dell’anno nella culla dell’hi-tech che per un fine settimana fa un salto indietro nel tempo e celebrando il patrono dei raccolti e degli animali rende omaggio alle proprie origini contadine. Ricco e molto partecipato il programma della Pro loco ormai rodato fra eventi, arte, visite guidate alla chiesetta del Santo, alla scoperta dei tesori che custodisce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sant’Antonio a Vimercate. Omaggio alle radici tra musica, falò e tortelli

A Vimercate, la tradizione si unisce alla modernità, offrendo un’occasione per riscoprire le radici locali. La Sagra di Sant’Antonio, con il tradizionale falò sul fiume Molgora e momenti di musica e convivialità, rappresenta un evento importante per la comunità. Un’occasione per vivere le atmosfere autentiche del territorio, tra storia, cultura e sapori tipici, in un contesto che valorizza le radici di Vimercate.

Inquinamento alle stelle, ma i falò di Sant'Antonio sono salvi

Nonostante l’aumento dei livelli di inquinamento in Lombardia, i tradizionali falò di Sant’Antonio a Monza e in Brianza sono stati confermati. La Regione ha deciso di tutelare questa antica usanza, garantendo il rispetto delle norme ambientali e preservando un appuntamento culturale importante per le comunità locali. Un equilibrio tra tradizione e tutela dell’ambiente che permette di mantenere viva una tradizione radicata nel territorio.

