L'ultima puntata di Porta a Porta ha suscitato molto clamore a causa di un acceso scontro tra i partecipanti. Dopo l’evento, sono iniziate le discussioni su possibili provvedimenti nei confronti del conduttore. Le reazioni pubbliche e interne alla produzione si sono fatte più intense, portando a un aumento delle tensioni. La situazione resta in evoluzione e si attendono sviluppi riguardo alle decisioni che verranno prese.

L’ultima puntata di Porta a Porta ha acceso un caso destinato a far discutere ancora a lungo. Dopo il duro scontro in studio, le reazioni non si sono fatte attendere e ora la posizione di Bruno Vespa sembra diventata più delicata che mai. Tra polemiche, accuse e prese di posizione ufficiali, il clima attorno al conduttore si è fatto incandescente, aprendo interrogativi su possibili conseguenze. Usigrai contro Bruno Vespa: chiesti provvedimenti. A intervenire con toni durissimi è stata Usigrai, che ha criticato apertamente quanto accaduto in diretta. In una nota, il sindacato ha parlato senza mezzi termini: « Vespa in diretta aggredisce verbalmente un parlamentare ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ora Bruno Vespa è davvero nei guai: dopo i fatti di ieri sera, si parla di provvedimenti sera, che succederà?

Bruno Vespa vs Milo Infante: “Avrebbe chiesto la chiusura anticipata di Ore 14 sera”Il successo di Ore 14 Sera avrebbe irritato Bruno Vespa: voci riferiscono di pressioni ai vertici Rai per accorciare il programma di Milo Infante.

Ascolti imbarazzanti per Striscia la Notizia, ieri sera il crollo totale: e ora che succede? Mai così bassi!La nuova collocazione in prima serata doveva rappresentare una seconda vita per Striscia la Notizia.

Temi più discussi: Bruno Vespa è il plastico di se stesso: ora indossa il camice in ospedale per lo speciale su Crans Montana; L’analisi di Bruno Vespa. La legislatura durerà. Meloni punta al record; Bruno Vespa con camice tra gli ustionati di Crans-Montana: è bufera sui social; La passione (Film) - La passione di Crans Speciale Porta a Po - in diretta su Rai 4K 03/04/2026 alle 20:30.

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Bruno Vespa e Provenzano, cos’è successo nella lite in diretta: Non glielo consentoScontro in diretta a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano (PD): cosa è successo, il video virale e le reazioni politiche ... dilei.it

BRAIN ATTACK - Episodio #48 fuori ora: BRUNO VESPA, la storia della televisione italiana In questo episodio di Brain Attack incontriamo Bruno Vespa, uno dei volti più autorevoli del giornalismo e della televisione italiana, ideatore e conduttore di Porta - facebook.com facebook

Perché Bruno Vespa ce l'ha tanto con Milo Infante Ieri i due programmi si sono "sovrapposti" per circa un'ora e Rai2 ha battuto (di molto) Rai1. Anche rispettando gli orari con chiusura alle 00.35. #portaaporta #ore14 x.com