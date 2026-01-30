Ascolti imbarazzanti per Striscia la Notizia ieri sera il crollo totale | e ora che succede? Mai così bassi!

Ieri sera il ritorno in prima serata di Striscia la Notizia si è trasformato in una brutta figura. Gli ascolti sono stati così bassi che il programma ha fatto crollare totalmente i numeri rispetto alle aspettative. Dopo mesi di incertezze e l’idea di dare una nuova vita al tg satirico di Antonio Ricci, la serata non è andata come sperato. La trasmissione, trasmessa subito dopo La Ruota della Fortuna, ha mostrato di non aver ancora trovato il suo pubblico, sollevando dubbi su come proseguirà il percorso in questa

La nuova collocazione in prima serata doveva rappresentare una seconda vita per Striscia la Notizia. Dopo mesi di incertezze e una storia ultratrentennale legata all' access prime time, il tg satirico di Antonio Ricci è tornato con un appuntamento settimanale subito dopo La Ruota della Fortuna. Ma i numeri registrati ieri sera raccontano una realtà difficile da ignorare: il pubblico non sembra aver premiato questa scommessa. Quanto ha fatto Striscia la Notizia ieri sera 29 gennaio? Ecco gli ascolti tv. Giovedì 29 gennaio 2026, il confronto in prima serata è stato impietoso. Su Rai 1, Don Matteo 15 ha dominato la fascia con 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con uno share del 12,3%.

