Holm | Il derby d' Italia è un' occasione unica Y?ld?z mi ha colpito Spalletti mi ha un consiglio prezioso

Emil Holm descrive le sue prime settimane alla Juve, parlando del suo inserimento e delle prime impressioni sul club. Il difensore svedese ha detto che il derby d'Italia rappresenta un’occasione speciale e ha ammesso di essere stato colpito da Yilmaz. Holm ha anche ricordato un consiglio prezioso ricevuto da Spalletti, che lo aiuta ad adattarsi al nuovo ambiente e a prepararsi per le sfide future.

emil holm ha raccontato le sue prime settimane a torino, offrendo uno sguardo sul percorso di inserimento in una Juve proiettata al futuro. l’esterno svedese, arrivato in prestito, punta a dimostrare costante rendimento per convincere la società ad esercitare il diritto di riscatto in estate. l’ambiente e la guida dello staff hanno facilitato l’ingresso in squadra, mentre il focus resta sullo sviluppo quotidiano e sull’applicazione continua. tra i riferimenti interni, spunta un retroscena sulla relazione tra Holm e l’allenatore, che ha osservato il giocatore già ai tempi della Spezia per motivi legati a legami familiari con La Spezia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Emil Holm si prepara al suo primo derby d’Italia con la Juventus.

Holm a Sky: Voglio rimanere anche dopo l'estate. Inter-Juventus? Se vinciamo...Infine, Holm ha detto la sua sul big match di sabato a San Siro contro l'Inter: Se vinciamo recuperiamo un po’ in classifica, ma la stagione è ancora lunga. Certo, se vinciamo è una grande ... calciomercato.com

Holm a Sky: 'Voglio rimanere qui anche dopo l'estate. Inter-Juve? Se vinciamo...'Le parole dello svedese a pochi giorni dal derby d'Italia. msn.com

