Nuovo assessore per l' America' s Cup Manfredi | Ci sarà quando avrò firmato la delega

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che l'assessore per l'America's Cup sarà ufficiale solo dopo aver firmato il decreto. Attualmente, il documento non è stato ancora firmato. La notizia è stata comunicata in risposta a domande dei giornalisti durante un evento del Forum Industria del Partito Democratico in città. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi relativi alla nomina.

"L'assessore ci sarà nel momento in cui avrò firmato il decreto, che non è ancora stato firmato". Risponde così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai cronisti che, a margine di un evento organizzato in città dal Forum Industria del Pd, gli chiedevano se Carlo Puca entrerà nella giunta comunale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Comune, Mazzei nuovo assessore. Sala tiene la delega sulla sicurezza . Ma sarà affiancato da tre tecniciUn nuovo assessore, Marco Mazzei, fino a ieri consigliere comunale della lista Sala, che si occuperà di Spazio pubblico ed Edilizia scolastica, con... Temi più discussi: La dott.ssa Federica Zizza nuovo assessore; CITTADELLA, ANTONIA PEROZZO E' IL NUOVO ASSESSORE A ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI: IL RACCONTO DEI MEDIA; Villa San Giovanni, nuovo assessore in giunta: entra Cotroneo; Il rimpasto della giunta Bruschi. I fondi per le opere pubbliche al nuovo assessore Bonelli. Nuovo assessore per l'America's Cup, Manfredi: Ci sarà quando avrò firmato la delegaL'assessore ci sarà nel momento in cui avrò firmato il decreto, che non è ancora stato firmato. Risponde così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai cronisti che, a margine di un evento ... napolitoday.it Villa San Giovanni, il nuovo assessore per la giunta CaminitiNuovo ingresso in giunta: si tratta di Giuseppe Cotroneo, già consigliere delegato allo sport e all’impiantistica sportiva. Cotroneo entra in Giunta al momento senza deleghe come gli altri colleghi, ... strettoweb.com È stato inaugurato ad Aprica, alla presenza dell’assessore regionale Massimo Sertori, il nuovo centro multisport. È dotato di campi di calcetto, pallavolo-basket, padel - facebook.com facebook Paolo Angioi nuovo assessore all’Urbanistica. Il Sindaco Sanna ha completato l’esecutivo affidandogli le deleghe di #urbanistica, tutela del territorio, #edilizia residenziale, usi civici, #energia, #viabilità, #trasporti e #parcheggi, patrimonio x.com