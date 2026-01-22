Comune Mazzei nuovo assessore Sala tiene la delega sulla sicurezza Ma sarà affiancato da tre tecnici

Il Comune annuncia la nomina di Marco Mazzei come nuovo assessore, con delega a Spazio pubblico ed Edilizia scolastica. Sala mantiene la delega sulla sicurezza, affiancato da tre tecnici di supporto. Mazzei, già consigliere comunale, si concentrerà su arredo urbano e piazze aperte, contribuendo alla gestione e allo sviluppo delle aree pubbliche della città.

Un nuovo assessore, Marco Mazzei, fino a ieri consigliere comunale della lista Sala, che si occuperà di Spazio pubblico ed Edilizia scolastica, con delega alle politiche inerenti all’arredo urbano e alle “piazze aperte”. E tre tecnici che affiancheranno il sindaco Giuseppe Sala nella gestione della sua delega alla Sicurezza: l’ex questore di Sondrio Angelo Giuseppe Re e l’ex comandante della Polizia locale Tullio Mastrangelo in funzione più operativa e l’ordinario di Criminologia della Statale Roberto Cornelli – una vecchia conoscenza della politica milanese, visto che dal 2004 al 2014 è stato sindaco di Cormano e da dicembre 2009 a ottobre 2013 ha ricoperto l’incarico di segretario meneghino del Pd – con funzione di analisi scientifica del tema sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La delega alla Sicurezza resta a Sala, sarà affiancato da un criminologoIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, continuerà a ricoprire la delega alla Sicurezza, come stabilito da un accordo tra i partiti della maggioranza.

