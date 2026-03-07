Nel 2007 ha subito un incidente che gli ha portato a perdere parte della gamba sinistra. Da allora si impegna affinché gli ausili per le persone con disabilità siano più accessibili, anche per chi desidera praticare sport. Ricorda quanto potrebbe essere importante per i giovani con disabilità vedere atleti nelle competizioni di para ice hockey che si svolgono a Milano e Cortina.

«P ensate quanti ragazzini e quante ragazzine in carrozzina si potranno identificare negli atleti e nelle atlete che vedranno nelle gare di para ice hockey di Milano Cortina ». Ma, molto spesso, il sogno finisce ancora prima di iniziare. «Perché una carrozzina attrezzata per andare sul ghiaccio, inclusa la manodopera e la personalizzazione per la propria struttura fisica, costa migliaia di euro». Mattarella celebra i campioni paralimpici: «Siete un esempio di crescita civile» Martina Caironi, 36 anni, ex campionessa paralimpica, ora ambassador e legacy specialist di Fondazione Milano Cortina, deputata cioè all'eredità dei Giochi sul territorio, da anni si batte per l'accessibilità alle protesi per persone con disabilità.

© Iodonna.it - Nel 2007, a causa di un incidente, ha perso parte della gamba sinistra. Ora si batte perché gli ausili siano più accessibili per tutte le persone con disabilità. Anche per chi vuole iniziare a fare sport

Decreto Tariffe bocciato dal Tar, il ministero dovrà rifarlo. “Si inseriscano anche gli ausili tornati a carico di chi ha disabilità”Il Tar del Lazio ha bocciato “per grave difetto di istruttoria” il decreto Tariffe di novembre 2024 per la parte della protesica e ausili per le...

Ausili e strumenti tecnologici per persone con disabilità e Dsa: al via le domandeFinalità e Destinatari La misura, disciplinata dalla Legge Regionale 23/99 e recentemente rifinanziata da Regione Lombardia, mira a sostenere...

