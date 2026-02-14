Agrigento | Via a Ramelli Anpi protesta | tempistica sospetta e rischio di revisionismo storico in campagna elettorale

A Agrigento, l’Anpi critica l’intitolazione di una via a Sergio Ramelli, accusando le autorità di aver scelto una data in prossimità delle elezioni per motivi politici. La decisione ha suscitato sospetti, soprattutto perché la cerimonia si svolgerà tra pochi giorni, sollevando dubbi sulla reale volontà di promuovere il ricordo storico senza strumentalizzazioni. La protesta si concentra sulla preoccupazione che questa scelta possa alimentare un revisionismo storico, creando tensioni tra le diverse forze politiche locali.

Agrigento al Centro di una Polemica: L'Intitolazione di una Via a Sergio Ramelli e le Reazioni dell'Anpi. Agrigento è al centro di un acceso dibattito politico e storico dopo la decisione del Comune di intitolare una via alla memoria di Sergio Ramelli. L'Associazione Nazionale Partigiani Italiani (Anpi) provinciale ha espresso una forte condanna, contestando la tempistica dell'iniziativa, avvenuta in piena campagna elettorale, e sollevando dubbi sulla sua reale motivazione. La vicenda riapre il dibattito sulla memoria pubblica e sulla rappresentazione del passato in Italia. Una Decisione Contestata: Il Contesto Elettorale e le Preoccupazioni dell'Anpi.

La decisione del Comune di Agrigento di dedicare una via a Sergio Ramelli ha suscitato molte polemiche, secondo l’Anpi.

L’ANPI Campania si oppone con decisione a chi cerca di riscrivere la storia sul fascismo.

