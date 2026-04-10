Non solo la rana di Ranocchia | caffè mitra e Sal Da Vinci Le esultanze iconiche del ' 25-' 26

Durante le partite degli ultimi mesi si sono visti celebramenti di gol molto diversi tra loro. Oltre alle esultanze più comuni, ci sono state reazioni più eccessive, come quelle di alcuni giocatori che hanno mimato pose con armi o imitato movimenti di personaggi famosi. In alcuni casi, le reazioni sono state accompagnate da gesti particolari o comportamenti che hanno suscitato attenzione tra gli spettatori. Tra le celebrazioni più discusse ci sono anche quelle di alcuni calciatori che hanno fatto riferimento a figure pubbliche o a simboli riconoscibili.

Capriole, mani alle orecchie, linguacce, aeroplanini e. trenini. Ci sono esultanze che rendono un calciatore immediatamente riconoscibile, gesti ripetuti ad ogni gol che entrano nell’immaginario collettivo. La lista è lunghissima, da Del Piero a Montella fino alla maschera di Dybala o al “Siuuu” di CR7. Ce ne sono alcune che, però, nascono per caso - magari per una scommessa o da un messaggio prepartita - e diventano uno strano unicum più che una ricorrenza. La più recente è quella di Filippo Ranocchia, centrocampista del Palermo che ha dedicato la sua al figlio del suo mister, Pippo Inzaghi, nell’ultimo turno contro l’Avellino. Anche in questa stagione le esultanze curiose non sono mancate: dal caffè della Juve al “volo” di Neres, ecco alcuni dei festeggiamenti più strani visti negli ultimi mesi in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo la rana di Ranocchia: caffè, mitra e... Sal Da Vinci. Le esultanze iconiche del '25-'26 Referendum, non solo Sal Da Vinci: ecco le colonne sonore del Sì e del NoCon l’avvicinarsi della data del referendum sulla riforma della magistratura, si moltiplicano gli appelli. Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 resta il favorito: le sue prime paroleSal Da Vinci rappresenta l’Italia a Eurovision 2026 con il brano sanremese Per sempre sì: le sue parole dopo che le quote lo danno per favorito ... dilei.it Sal Da Vinci virale: Per sempre sì fa il giro del mondoPensavamo di averle sentite tutte. Ma Sal Da Vinci cantato in arabo e latino ci mancavano. Eppure basta fare una ricerca sui social per imbattersi in ... iltempo.it