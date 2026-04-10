Non solo Hormuz | ecco l' altro chocke point energetico messo a rischio dalla guerra in Iran

La crisi in Medio Oriente coinvolge non solo lo Stretto di Hormuz, ma anche un altro passaggio chiave dal punto di vista energetico: il tratto di mare di Bab el-Mandeb. Questo streto si trova tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden ed è una delle rotte principali per il trasporto di petrolio e gas naturale. La sua stabilità è essenziale per il flusso di risorse verso i mercati internazionali.

La crisi in Medio Oriente non minaccia soltanto lo Stretto di Hormuz. C’è un altro passaggio strategico, meno noto ma altrettanto cruciale, che rischia di diventare un punto di rottura per i mercati energetici globali: quello di Bab el-Mandeb. Questo stretto, largo appena una trentina di chilometri, collega il Mar Rosso all’ Oceano Indiano ed è diventato improvvisamente centrale dopo la chiusura di fatto di Hormuz. Gran parte del traffico petrolifero è stato infatti deviato su questa rotta, e la sua vulnerabilità è cresciuta in maniera rilevante. L’importanza di Bab el-Mandeb. Secondo Nikkei Asia, i flussi di petrolio attraverso Bab el-Mandeb sono aumentati in modo significativo nelle ultime settimane, superando i 4 milioni di barili al giorno e toccando i livelli più alti dall’autunno 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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