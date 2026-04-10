Nino D’Angelo | domani il grande ritorno a Eboli

Domani si svolgerà il concerto di Nino D’Angelo al PalaSele di Eboli, con i biglietti esauriti da mesi. L’artista tornerà a esibirsi nel palazzetto per il suo tour intitolato “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. L’evento è molto atteso e ha attirato un pubblico numeroso che ha acquistato i biglietti in anticipo.

Nino D'Angelo sta per arrivare ad Eboli con “I miei meravigliosi anni ’80. bis! – Palasport tour 2026” prima del gran finale a Pompei Tutto sold out da mesi per l’attesissimo ritorno al PalaSele di Nino D’Angelo “I miei meravigliosi anni ’80. bis! – Palasport tour 2026”. Domani sera, sabato 11 aprile, il popolo delle sue canzoni potrà celebrare con il cantautore napoletano i 50 anni di carriera. “Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo)’, il mio primo disco – racconta Nino D’Angelo – oggi torno nei palazzetti per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Nino D’Angelo: domani il grande ritorno a Eboli Leggi anche: “A Sanremo mi hanno trattato come un immigrato, ero il terrone. Sono stato la più grande ingiustizia della musica italiana”: le parole di Nino D’Angelo Musica in lutto, addio a Guido Russo: il dolore di Nino D'AngeloLutto nel mondo della musica per l'improvvisa scomparsa di Guido Russo, storico bassista di Nino D'Angelo. Temi più discussi: Nino D’Angelo, la possibile scaletta di Eboli del tour 2026; La casa da sogno di Nino D’Angelo, dove vive il cantante napoletano; Luca Sepe torna alla musica con un brano di Nino D’Angelo; Da Bob Dylan a Pino Daniele, 70 anni di musica e canzoni nel libro di Tricomi. Eboli, Nino d'Angelo approda al PalaSele: grande show per i cinquant'anni di carrieraNino D'Angelo, domani sabato 11 aprile, torna a calcare il palco del PalaSele di Eboli con «I miei meravigliosi anni '80… bis! - Palasport tour 2026». La ... ilmattino.it Nino D'Angelo porta al PalaSele cinquant'anni di successiNino D'Angelo ritorna al PalaSele di Eboli, dove domani, sabato 11 aprile, approda I miei meravigliosi anni '80… bis! - Palasport tour 2026. (ANSA) ... ansa.it NINO D’ANGELO TORNA IN SICILIA: DUE TAPPE IMPERDIBILI NELL’ESTATE 2026 Dopo il grande successo nei palasport, Nino D'Angelo continua il suo tour estivo e fa tappa anche in Sicilia con due appuntamenti molto attesi. 12 AGOSTO – Teatro Antic - facebook.com facebook 10/04/1979 - A Roma muore il compositore Nino Rota premio Oscar per Il padrino parte II - #accaddeoggi x.com