Napoli Manna punta Joao Gomes | affondo in arrivo anche senza Conte
Il Napoli sta portando avanti un possibile trasferimento di Joao Gomes, con un affondo che potrebbe andare oltre l'intervento di un nuovo tecnico. La sessione di mercato si è conclusa con un saldo invariato, mentre la rosa si trova a dover gestire numerosi infortuni. In passato, sono stati acquistati giovani come Santana do Nascimento e Alisson Santos, ma le difficoltà legate agli infortuni continuano a influenzare la rosa.
Prima Giovane Santana do Nascimento e poi Alisson Santos. Con un mercato a saldo zero e una situazione infortuni disastrata, si è chiusa la finestra del mercato di gennaio. Ma in mezzo all’arrivo dei due, Giovanni Manna ha lavorato in segreto anche per l’approdo di un terzo brasiliano: Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. Il piano di Manna. Il Napoli sta lavorando in maniera concreta per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, e uno dei principali obiettivi individuati dalla dirigenza è Joao Gomes. Il direttore sportivo Giovanni Manna si è mosso con largo anticipo, seguendo una strategia ormai consolidata: anticipare la concorrenza e impostare le trattative mesi prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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