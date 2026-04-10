Il Napoli sta portando avanti un possibile trasferimento di Joao Gomes, con un affondo che potrebbe andare oltre l'intervento di un nuovo tecnico. La sessione di mercato si è conclusa con un saldo invariato, mentre la rosa si trova a dover gestire numerosi infortuni. In passato, sono stati acquistati giovani come Santana do Nascimento e Alisson Santos, ma le difficoltà legate agli infortuni continuano a influenzare la rosa.

Prima Giovane Santana do Nascimento e poi Alisson Santos. Con un mercato a saldo zero e una situazione infortuni disastrata, si è chiusa la finestra del mercato di gennaio. Ma in mezzo all’arrivo dei due, Giovanni Manna ha lavorato in segreto anche per l’approdo di un terzo brasiliano: Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. Il piano di Manna. Il Napoli sta lavorando in maniera concreta per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, e uno dei principali obiettivi individuati dalla dirigenza è Joao Gomes. Il direttore sportivo Giovanni Manna si è mosso con largo anticipo, seguendo una strategia ormai consolidata: anticipare la concorrenza e impostare le trattative mesi prima dell’apertura ufficiale del mercato estivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, Manna punta Joao Gomes: affondo in arrivo, anche senza Conte

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