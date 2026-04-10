Muore a 47 anni la veterinaria Ilaria Mancini I colleghi la ricordano | Un privilegio lavorare con te

Nella notte tra il 9 e il 10 aprile si è verificata la scomparsa della dottoressa Ilaria Mancini, veterinaria di 47 anni, comunicata dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. I colleghi hanno espresso il loro rammarico, ricordandola come una professionista apprezzata e stimata nel suo ambito di lavoro. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che avevano condiviso con lei momenti di attività e collaborazione.

Valle del Serchio (Lucca), 10 aprile 2026 – L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest dà notizia della prematura scomparsa, nella notte fra il 9 e il 10 aprile, della dottoressa Ilaria Mancini. Originaria di Ghivizzano, frazione di Coreglia Antelminelli, Ilaria Mancini aveva soltanto 47 anni; ha affrontato con coraggio una lunga malattia. Gli anni di servizio. La dottoressa Mancini era una veterinaria in servizio all’unità funzionale della Valle del Serchio. Dal febbraio 2024 era in servizio come dirigente veterinaria nella sede di Gallicano dopo aver lavorato con la stessa qualifica, dal maggio 2021, all’Azienda Usl Toscana sud est. Precedentemente era stata veterinaria specialista ambulatoriale nella sede di Gallicano e come libero professionista in un ambulatorio di Barga, sempre in in Valle del Serchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a 47 anni la veterinaria Ilaria Mancini. I colleghi la ricordano: “Un privilegio lavorare con te” Padre e collega, il ricordo di Fabio: “Lavorare con te è stato un onore, essere tuo figlio un privilegio”Tempo di lettura: 3 minuti Il silenzio utile per metabolizzare un dolore che difficilmente passerà, la perdita di un padre rientra in quei fatti di... Bari piange Minnie: la veterinaria muore a 50 anniLa scomparsa improvvisa di Maria Pia Marinelli, nota affettuosamente come Minnie, ha scosso la comunità veterinaria di Bari e oltre.