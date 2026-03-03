Codice della strada | Gadda smaschera Salvini pedaggi saliti e multe

La deputata Maria Chiara Gadda ha fatto sapere che nel nuovo Codice della strada i pedaggi sono aumentati e le multe sono state incrementate. La politica si sta confrontando su questo tema, mentre si discute delle modifiche introdotte nel testo legislativo. La tensione tra le parti si è accentuata con le dichiarazioni della deputata, che ha criticato le misure adottate dal Ministro dei Trasporti.

La tensione politica si è accesa intorno al nuovo Codice della strada, dove la deputata Maria Chiara Gadda ha lanciato un attacco diretto contro il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. L'esponente di Italia Viva ha annunciato il voto contrario alla proroga della delega governativa, sostenendo che le promesse elettorali si sono scontrate con una realtà fatta di costi crescenti per i cittadini. Al centro del dibattito viarese c'è l'accusa secondo cui il leader della Lega utilizza la pelle delle famiglie come terreno di propaganda, senza risolvere i problemi reali della viabilità. Il conflitto nasce da una percezione di fallimento nelle battaglie storiche del Ministero, dove slogan famosi come quello sui pedaggi hanno portato a risultati opposti alle aspettative iniziali.