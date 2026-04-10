Mostre al Museo della Moda Tessere e Connettere | un dialogo artistico tra le sete di San Leucio e i nodi millenari degli Inca

Sabato 11 aprile alle 11 si inaugura al Museo della Moda una mostra intitolata “Tessere e Connettere”, che mette in dialogo le sete di San Leucio con i nodi degli Inca. L’esposizione presenta opere che combinano tecniche tessili tradizionali e moderne, offrendo uno sguardo sui processi creativi e culturali legati alla lavorazione dei tessuti. L’evento rimarrà aperto al pubblico per un periodo da definire.

?Il tessuto non è solo materia, è un linguaggio. Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 11.00 presso il Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone, la mostra “Tessere e Connettere”, curata da Cynthia Penna, con la collaborazione di Gabriella Esposito: un viaggio attraverso il tessuto come custode di storie e simbolo di unione. Inserita nel progetto ‘Recupero dei Vecchi Mestieri’, uno dei principali filoni di attività del Museo fortemente voluto dalla Presidente Maria d’Elia, l’esposizione testimonia il recupero delle antiche arti manuali da parte di donne di diverse provenienze. Il progetto ha già visto la partecipazione attiva e... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dalle sete di San Leucio ai nodi Inca: il dialogo che salva i mestieriIl Museo della Moda di Napoli – Fondazione Mondragone ospiterà sabato 11 aprile una mostra che intreccia la tradizione delle sete di San Leucio con...

"Scenari di pace", al museo Griffo confronto tra istituzioni e consoli sul dialogo tra i popoliUn confronto sul ruolo della cultura e del dialogo tra i popoli in un momento storico segnato da nuove tensioni internazionali.

Temi più discussi: Milano Design Week. Il Comune presenta i numeri e i temi principali del palinsesto ufficiale dell'edizione 2026; ?Napoli, al Museo della Moda la mostra Tessere e Connettere: un dialogo artistico tra le sete di San Leucio e i nodi millenari degli Inca; Il filo della memoria: al museo della moda la trama si fa arte - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Forme senza tempo: la mostra che unisce moda e arte antica.

Napoli, al Museo della Moda la mostra Tessere e Connettere: un dialogo artistico tra le sete di San Leucio e i nodi millenari degli IncaSarà inaugurata sabato 11 aprile alle ore 11 presso il Museo della Moda di Napoli - Fondazione Mondragone, la mostra Tessere e Connettere. Curata da ... ilmattino.it

Il filo della memoria: al museo della moda la trama si fa arteInserita nel progetto 'Recupero dei Vecchi Mestieri', uno dei principali filoni di attività del Museo, l’esposizione testimonia il recupero delle antiche arti ... napolivillage.com

Il 17 aprile riapre il Museo della Moda e delle Arti applicate di Borgo Castello! Segnatevi la data, presto vi daremo tutti i dettagli sala in allestimento Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia Comune di Gorizia - Eventi Friuli Venezia Gi - facebook.com facebook