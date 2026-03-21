Bari-Carrarese Longo motiva i suoi | Dobbiamo sognare la salvezza anche di notte

Il Bari si prepara a sfidare la Carrarese in una partita che potrebbe avere un impatto decisivo sulla sua stagione. L’allenatore ha dichiarato che la squadra deve continuare a credere nella salvezza, anche nei momenti più difficili, e ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La gara si gioca in un momento di grande tensione per il club.

Il tecnico biancorosso analizza lo scontro salvezza del San Nicola dopo il ko di Frosinone: tra rabbia per gli errori commessi, recuperi difficili e il richiamo al fattore campo per centrare l'obiettivo Il Bari si appresta ad affrontare la Carrarese in quello che è, a tutti gli effetti, un momento cruciale della stagione. Fermo a 31 punti in zona playout dopo la bruciante rimonta subita a Frosinone, il gruppo di Moreno Longo, domani pomeriggio alle 15 al San Nicola, riceverà la squadra di Antonio Calabro, galvanizzata dal successo sulla Sampdoria e salita a quota 36. Interpellato su cosa chieda alla squadra in una partita che ha il... 🔗 Leggi su Baritoday.it

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