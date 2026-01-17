Market della droga in casa durante il controllo e gli arresti bussa alla porta un cliente

Durante un controllo di routine a Alessano, un'operazione antidroga ha portato all'arresto di alcuni soggetti. Mentre le forze dell'ordine intervenivano nell'abitazione, si è presentato un individuo, apparentemente un cliente, bussando alla porta. L'episodio evidenzia come, in contesti di attività illecite, siano frequenti movimenti e presenze insolite, anche durante operazioni di polizia.

ALESSANO – Un insolito viavai di persone e auto lasciate col motore acceso a pochi metri da un’abitazione nel cuore di Alessano. È stato questo il segnale che ha fatto scattare l’indagine della polizia, culminata ieri nell’arresto di Teodoro De Nuccio, 68 anni (vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, per reati specifici), e della sua convivente Lucia Tanasa, 58 anni, di origini rumene. Entrambi devono rispondere di concorso in spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Taurisano, coordinati dal commissario capo Federica Mele. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

