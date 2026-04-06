Molise sotto allerta | sgelo rapido e suoli saturi minacciano la regione

La Protezione Civile ha diramato un allerta arancione per il Molise in vista di martedì 7 aprile 2026, a causa di un rapido sglelio che interessa la regione. La saturazione dei suoli e le condizioni meteorologiche aumentano il rischio di valanghe e dissesto idrogeologico su tutto il territorio. L’avviso riguarda l’intera regione, invitando alla massima attenzione e precauzione.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo allarme arancione per domani, martedì 7 aprile 2026, a causa del rischio di valanghe e dissesto idrogeologico che colpisce l’intero territorio molisano. L’emergenza è alimentata da una combinazione pericolosa tra terreni già saturi d’acqua e un rapido scioglimento delle nevi. L’attenzione è massima verso le zone montuose, dove il rialzo termico registrato negli ultimi giorni sta accelerando il deflusso della neve. Questo fenomeno immette volumi d’acqua considerevoli in suoli che non hanno ancora drenato l’umidità accumulata durante la violenta ondata di maltempo della settimana scorsa, evento che ha profondamente provato la regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise sotto allerta: sgelo rapido e suoli saturi minacciano la regione Allerta rossa, scatta l’unità di crisi: Abruzzo e Molise sotto pressioneL'Aquila - Protezione civile in prima linea per coordinare interventi e monitorare le criticità mentre il maltempo continua a colpire territori già... Maltempo: il nord della Puglia in allerta rossa come Abruzzo e Molise, il resto della regione in codice arancione Protezione civile, previsioni meteo: altre regioni in allerta giallaVarie regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).