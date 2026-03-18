Musetti si ritira dal torneo di Miami Tornerà direttamente sulla terra rossa

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Musetti si è ritirato dal torneo di Miami e tornerà a giocare sulla terra rossa. Dopo l’infortunio al psoas della gamba destra subito in Australia, il giocatore aveva ripreso a competere ad Indian Wells, dove però è uscito subito. La decisione di ritirarsi a Miami è stata comunicata poco prima dell’inizio del torneo.

Lorenzo Musetti si è cancellato da Masters 1000 di Miami. Il carrarino, che durante i quarti di finale contro Novak Djokovic si era ritirato dall'Australian Open quando era avanti due set a zero, era rimasto fermo un mese e aveva deciso di tornare in campo per i tornei sul cemento americano. A Indian Wells Lorenzo, ancora indietro nella preparazione, si era fermato all'esordio contro Marton Fucsovics, e dopo qualche giorno si era trasferito a Miami per cominciare gli allenamenti.  La motivazione ufficiale non è ancora stata resa nota, sembra si tratti di qualche acciacco che avrebbe potuto mettere a rischio il recupero in vista della stagione della terra, dove Lorenzo deve difendere punti importanti tra la finale di Montecarlo e le semifinali di Madrid, Roma e Madrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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