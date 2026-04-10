Un cane di 15 anni, abbandonato in un rifugio e trovato in stato di solitudine, ha trovato una nuova casa dopo essere stato adottato prima di un post pubblicato online. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, portando a un cambio di destinazione per l’animale che da tempo aspettava un’assegnazione. La sua vicenda si è conclusa con l’ingresso in una famiglia che ha deciso di dargli una seconda possibilità.

Il destino di Brutus, un cane di 15 anni che viveva la solitudine del rifugio dopo essere stato lasciato a metà di un portico, ha subito una svolta straordinaria con la sua recente adozione. La notizia, che ha scosso profondamente chiunque abbia seguito le vicende del vecchio animale, è emersa attraverso un video condiviso il 20 marzo da Jessica, una volontaria impegnata nel dare voce ai cani meno fortunati. La realtà che Brutus ha dovuto affrontare fino a poco tempo fa è segnata da ferite profonde, sia fisiche che emotive. Il cane, ormai prossimo alla vecchiaia, presentava evidenti problemi di salute come irritazioni cutanee e la comparsa di escrescenze sul corpo, oltre a una perdita di pelo diffusa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miracolo per Brutus: il cane di 15 anni adottato prima del post

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