Mini TFA sostegno 40 CFU | BANDI aperti Università Cattolica Macerata UniCusano UniCamillus

Sono stati pubblicati i bandi per il secondo ciclo del percorso di formazione specifica per il sostegno, che prevede 40 CFU. Le opportunità sono offerte da diverse università, tra cui l’Università Cattolica, quella di Macerata, UniCusano e UniCamillus. La procedura si riferisce ai corsi previsti dagli articoli 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 1272025 e convertito in legge.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: BANDI ancora aperti in alcune UniversitàPercorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: ecco i bandi ancora aperti, settimane decisive. Si parla di: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano. TFA sostegno XI ciclo: quando viene pubblicato il bando, quali sono i requisiti di accesso e chi non svolge la preselettivaTFA sostegno XI ciclo: atteso il decreto che bandirà i nuovi posti per i percorsi di specializzazione per le attività didattiche su sostegno. orizzontescuola.it TFA sostegno: quando i bandi dalle Università?I bandi di concorso da parte delle università per il Tirocinio Formativo Attivo per il Sostegno 2014/2015 ancora non sembra essere in programma anche se molti avevano dato come data presunta quella di ... it.blastingnews.com