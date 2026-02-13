L’annuncio del Secondo Anello Verde | Facciamo la storia con una cosa mai vista prima

Il gruppo di tifosi dell’Inter ha annunciato il Secondo Anello Verde, puntando a creare un evento senza precedenti. La decisione nasce dalla voglia di lasciare un segno forte e duraturo, coinvolgendo migliaia di supporter nelle prossime partite. Durante la notte, sono state installate nuove bandiere e striscioni nello stadio, per preparare un’atmosfera unica in vista del big match contro la Juventus.

Alla vigilia di Inter-Juventus, dal cuore del tifo organizzato arriva un messaggio chiaro e diretto a tutto il popolo nerazzurro. Il Secondo Anello Verde ha voluto chiamare a raccolta i tifosi in vista del derby d'Italia di domani sera a San Siro, chiedendo una partecipazione totale sugli spalti. "Serve una cornice di tifo devastante, all'altezza dell'importanza di questa sfida", si legge nel messaggio pubblicato sui social. Un invito a trasformare il Meazza in una bolgia nerazzurra fin dal momento dell'ingresso in campo delle squadre. Secondo Anello Verde ai tifosi: "Portate la sciarpa". L'obiettivo è ambizioso e simbolico: "Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima".