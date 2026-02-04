Athekame | corsa e cross inaspettati Il Milan ha trovato il vice Saelemaekers?

Zachary Athekame si è messo in evidenza nella vittoria del Milan contro il Bologna. Il giovane attaccante ha corso e lottato senza sosta, dando un contributo importante alla squadra. I tifosi sperano che possa essere il vice Saelemaekers, pronto a prendere il suo ruolo in caso di bisogno. La partita ha mostrato come Athekame possa diventare una pedina chiave nel reparto offensivo dei rossoneri.

Bologna-Milan 0-3, il Diavolo domina dal primo all'ultimo minuto contro la squadra di Vincenzo Italiano. In difesa nessuna sofferenza, tanto è vero che Maignan resta spettatore non pagante della gara. In attacco piano chiaro cercando di sfruttare al massimo gli spazi lasciate dalla difesa del Bologna con la velocità degli esterni, di Nkunku e Loftus-Cheek. A destra non disponibile Saelemaekers per un risentimento muscolare subito contro la Roma. Al suo posto spazio ad Athekame: l'ex terzino dello Young Boys ha giocato davvero molto bene. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

