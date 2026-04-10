Il tecnico del Milan sta valutando diverse strategie per affrontare la prossima partita, considerando un attacco con tre punte. Si discute della possibile presenza dal primo minuto di Gimenez, mentre Pulisic sembra avere già la certezza di scendere in campo. La squadra si prepara a mettere in atto modifiche tattiche per contrastare l’Udinese, anche se resta da capire se Leao sarà disponibile.

Ha ragione Max Allegri: "In una settimana di campionato tutto può cambiare". Nel week-end che anticipava la Pasqua, il Milan faceva i conti con lo scudetto. Nel lunedì di Pasquetta la squadra è stata tristemente battuta dal Napoli (al Maradona un gruppo senza cazzimma, senz’anima e veri tiri in porta), da martedì ha iniziato a guardarsi le spalle. La volata per il titolo si è ridotta a “semplice” corsa Champions. Che poi semplice non è: il ritorno nella grande Europa è determinante nell’economia della stagione, i soldi che entrano in cassa dall’Uefa sono infatti necessari per un mercato di alto livello. Il Milan involuto dell’ultima partita deve ritrovarsi in fretta, già domani contro l’Udinese: Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari sono le altre avversarie in calendario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le mosse anti-Udinese: attacco a tre punte, ma Leao resta in dubbio

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