Milan la conferenza stampa di Allegri e le probabili formazioni Si allontana Spinazzola ma intanto Solet…

In attesa della prossima partita, il tecnico ha presentato in conferenza stampa le possibili scelte di formazione, segnalando l’allontanamento di Spinazzola dalla lista dei convocati. Nel frattempo, si sono fatte avanti alcune novità di mercato, tra cui l’arrivo di Solet. Durante l’incontro con i giornalisti, sono stati toccati anche temi legati alle probabili formazioni e alle ultime indiscrezioni sul calciomercato.

Giornata piena di notizie sul Milan, che alla viglia del match contro l'Udinese è finito sulle pagine di numerosi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di svariati siti web. Dalla conferenza stampa di Allegri, che ha analizzato i possibili temi della sfida di San Siro, fino al calciomercato, che sta prendendo sempre più piede a pochi mesi dall'apertura della sessione estiva. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA Direttamente dal centro sportivo di Milanello, Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la conferenza stampa di Allegri e le probabili formazioni. Si allontana Spinazzola, ma intanto Solet… Milan-Como, le probabili formazioni: Allegri ha un dubbio per reparto. Ma gioca LeaoQui Milan - Allegri recupera Alexis Saelemaekers, che entra dunque in ballottaggio con Zachary Athekame per il ruolo di esterno destro del suo 3-5-2. Milan-Torino, le probabili formazioni: due rientri per Allegri. Ma anche un’assenza importanteQuesto pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa per la 30^ giornata della... Milan, le ultime notizie e la probabile formazione verso la sfida col Cagliari | Serie A Temi più discussi: Napoli-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Napoli-Milan, le parole di Allegri in conferenza stampa; Allegri ct della Nazionale? Max chiude la porta: Voglio fare la Champions con il Milan; ALLEGRI CONFERENZA STAMPA DOPO NAPOLI MILAN 2 0 Relevant Web-site (ODLYQuUHsw). Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri pre Milan-UdineseDomani, giorno di vigilia di Milan-Udinese, gara valida per la 32^ giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.00 si terrà a Milanello la consueta conferenza stampa di ... milannews.it Milan, Allegri: Non siamo stati bravi a star più vicini all'Inter. Ci saranno cambiamentiMassimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese, sfida valida per la 32esima giornata. tuttomercatoweb.com E 4-3-3 sia, ma con tanti cambiamenti! La probabile formazione di #MilanUdinese E occhio alla Nazionale, perché Allegri tiene aperta la porta, dipende da… Ce ne parla il nostro Stefano Bressi - facebook.com facebook #Milan, #Bucchioni: “ #Allegri mette al centro i giocatori e non il gioco, dovrebbe inventarsi qualcosa…” #ACMilan #SempreMilan x.com