Sabato 11 aprile alle 15:00 in piazza San Jacopo, il consigliere comunale e candidato sindaco Michele Menchetti terrà un incontro pubblico. Durante l’evento presenterà i candidati che, a fine maggio, si candidano con la Lista Indipendente Per Arezzo per un seggio nel consiglio comunale. L’appuntamento si svolge nel pomeriggio e coinvolge la presentazione ufficiale della squadra di candidati.

L’appuntamento è per sabato pomeriggio 11 aprile in piazza San Jacopo. Alle 15:00, il consigliere comunale e candidato sindaco Michele Menchetti presenterà i candidati che a fine maggio concorreranno a un seggio per il consiglio comunale con la Lista Indipendente Per Arezzo. Una squadra composta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Michele Menchetti presenta la sua squadraArezzo, 10 aprile 2026 – Michele Menchetti presenta la sua squadra: “Fare il Sindaco deve essere una missione”.

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Temi più discussi: Saione non è il Bronx. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta; Michele Menchetti, suo l’unico no sul nuovo stadio. Ecco perchè; Michele Menchetti: Ecco perché ho detto no alla pratica sul nuovo stadio; Nomina del Comandante della Polizia Locale di Arezzo: Menchetti ribadisce le sue perplessità e presenta il caso al Ministro dell'Interno e al Garante della Privacy.

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Saione non è il Bronx. Menchetti incontra i cittadini al Cas del PiontaÈ con questo spirito che Michele Menchetti, consigliere di minoranza e candidato sindaco, incontra domani (mercoledì 8 aprile, alle 20:45) i cittadini al Cas del Pionta ... lanazione.it

Chi erano i candidati a Sindaco di Arezzo prima di scendere in campo per la città In questo appuntamento di Timeline, il nostro Leonardo Ezequiel Olivito ci porta oltre i programmi elettorali per scoprire chi è davvero Michele Menchetti. Com’era da ragaz - facebook.com facebook