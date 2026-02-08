Puglia settimana di maltempo | perturbazioni piogge e temperature in calo da lunedì Attenzione al Salento
La regione si trova nel vivo di una settimana di maltempo. Le perturbazioni atlantiche portano piogge ovunque e temperature in calo. La situazione si farà più intensa da lunedì, con condizioni meteorologiche instabili che coinvolgono soprattutto il Salento.
La Puglia si prepara ad affrontare una settimana meteorologicamente instabile, dominata da ripetuti affondi di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge diffuse e un generale calo delle temperature. La situazione, descritta dal meteorologo Lorenzo Badellino di.com, si presenta come un susseguirsi di eventi, con una porta spalancata sull’Atlantico che continua a riversare sulla regione una serie di sistemi perturbati. L’assenza di un solido anticiclone, elemento di stabilità atmosferica, è la causa principale di questa persistente instabilità. L’inizio della settimana, a partire da lunedì, vedrà un peggioramento graduale delle condizioni meteorologiche, con piogge che si intensificheranno progressivamente, soprattutto sulle province centro-meridionali della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu
