Meloni al Senato fuga e vergogna a sinistra | ore 13.05 cosa succede quando parla la premier

Oggi al Senato si è svolto un intervento della premier, attirando l’attenzione di molti presenti in aula. Alle 13.05, la premier ha preso la parola, suscitando reazioni tra i senatori e gli osservatori. Durante la seduta, alcuni parlamentari di sinistra hanno abbandonato l’aula, lasciando spazio a discussioni e commenti tra i presenti. L’evento ha attirato l’attenzione anche di chi segue da vicino le dinamiche politiche in Parlamento.

Perfino gli addetti ai lavori hanno perso il conto. Per dire: Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, nella seduta dello scorso 25 marzo buttò lì un numero in faccia ai colleghi dell’opposizione: «Oggi festeggiamo, credo, la duecentesima richiesta di informativa urgente che deve essere resa dalla presidente del Consiglio su richiesta delle opposizioni e credo che già questo qualifichi qual è l’intensità con cui viene richiesta la stessa». Quel giorno i leader del “campo largo”, in apertura di seduta, si esibirono nella professione in cui eccellono dall’inizio della legislatura: chiedere al capo del governo di «riferire in Parlamento». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni al Senato, fuga e vergogna a sinistra: ore 13.05, cosa succede quando parla la premier “Una vera vergogna!”. Attacco durissimo a Giorgia Meloni: cosa succedeLe reazioni politiche in Italia sono arrivate a poche ore dalla diffusione di un filmato che documenta un episodio avvenuto negli Stati Uniti: due... Iran, Meloni al Senato. La premier arrivata a Palazzo Madana – La direttaIran, Meloni in aula – La diretta La premier Giorgia Meloni interviene in aula al Senato per comunicazioni sull’Iran e in vista del Consiglio Ue del... Temi più discussi: Meloni pronta a riferire sull’azione di governo post-referendum: informativa anticipata al 9 aprile; Meloni al contrattacco: governo mai smesso lavorare. E va in Parlamento - Radio Studio90 Italia; Dal Pd critiche pure all'iniziativa: Una fuga per salvare se stessa; Le opposizioni sul viaggio di Meloni: Serviva a nascondere le crepe nel governo. Governo, l’informativa urgente di Meloni in Senato: la diretta tvA partire dalle ore 13 è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione del governo dopo le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. A seguire, la ... ilfattoquotidiano.it Giorgia Meloni in Parlamento, parte la Fase 2: elezioni anticipate e gli attacchi in Libano al centro dell'informativaLa presidente del Consiglio si riaffaccia in aula in un contesto internazionale tra i più delicati, tira un sospiro di sollievo per la tregua tra Stati Uniti e Iran, ma condanna con fermezza – mai ... tg.la7.it Meloni alla Camera: "Dopo il referendum nessun rimpasto o elezioni anticipate, non scapperemo" - facebook.com facebook Meloni dice che nessuno chiede le sue dimissioni Falso. In piazza, negli scioperi e nel voto, milioni di persone hanno già detto NO al suo programma e SÌ a un cambio radicale. Basta bugie: servono risposte su salari, welfare e pace. x.com