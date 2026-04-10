Meloni blinda Tajani e Salvini | l' orizzonte adesso è settembre 2027

A Roma, si discute ancora di possibili elezioni anticipate a giugno, ma fonti ufficiali riferiscono che questa ipotesi non ha mai avuto concrete possibilità di realizzazione. Le dichiarazioni di alcuni esponenti politici suggeriscono che l’attuale governo intende proseguire il proprio percorso fino alla scadenza naturale del mandato, prevista per settembre 2027. Non ci sono state conferme ufficiali di scadenze anticipate né di decisioni in merito a eventuali elezioni nel breve termine.

da Roma Lo scenario delle elezioni anticipate a giugno non è mai davvero esistito se non negli auspici di un pezzo di opposizione, per altro ben consapevole di quanto fosse irrealizzabile nonostante lo abbia per giorni veicolato con solennità. Difficile scommettere, invece, su cosa davvero accadrà dopo l'estate, visto che cinque mesi in politica sono un'era geologica e il quadro italiano è inevitabilmente legato anche a quanto succederà in Medio Oriente nelle prossime settimane e alla forza con cui la crisi energetica si abbatterà sull'Italia. Dopo l'informativa di Giorgia Meloni alle Camere, però, sembra alquanto chiaro che a Palazzo Chigi c'è la convinzione di andare avanti dritti, forse addirittura fino alla scadenza naturale della legislatura a settembre 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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