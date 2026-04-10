Maxi-sgombero al Villaggio Olimpico | via rifiuti e bivacchi sotto al ponte di Corso Francia

A tre mesi dalla decisione dell’assemblea municipale, le autorità capitoline e Ama hanno portato avanti un intervento di sgombero e bonifica nell’area dell’ex ciclofficina del Villaggio Olimpico, situata sotto il ponte di Corso Francia. L’operazione ha riguardato la rimozione di rifiuti, bivacchi e strutture abusive presenti nel sito. Sul posto sono intervenuti dipartimento tutela ambientale e società di raccolta rifiuti per ripristinare la zona.

A tre mesi da una risoluzione votata in assemblea municipale, il dipartimento capitolino alla tutela ambientale e Ama sono intervenuti per sgomberare, bonificare e abbattere gli abusi nell'area dell'ex ciclofficina del Villaggio Olimpico, sotto al viadotto di Corso Francia. Bonifica al Villaggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Lecce, il castello Carlo V sotto assedio tra rifiuti e bivacchi La nuova vita del Villaggio Olimpico: da agosto (forse) apre il maxi studentato da 1.700 posti lettoDurante la Milano-Cortina è stata la casa di più di mille atleti di oltre 40 delegazioni internazionali, ora per la struttura di Porta Romana si apre un’altra pagina ... ilgiorno.it Villaggio olimpico, maxi centro per 3.400 pasti al giorno e mille camere per gli atletiAll'ora di pranzo la mensa del villaggio olimpico meneghino pullula di atleti appena tornati alla base dopo una mattinata di allenamenti negli impianti di gara. Ci sono i kazaki del pattinaggio ... ilgazzettino.it