Maxi incendio nella notte | esplosioni e fiamme

Nella notte tra giovedì e venerdì si è sviluppato un incendio di grandi proporzioni in via della Guerrina. Dopo le prime esplosioni, le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire tempestivamente. L'incendio ha avuto una durata di circa 45 minuti, creando un'area interessata dal fumo e dai danni alle strutture coinvolte. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Esplosioni nel cuore della notte e poi le fiamme. Circa 45 minuti dopo la mezzanotte di venerdì 10 aprile è divampato un grosso incendio in via della Guerrina. Le fiamme sono divampate in un capannone dell’area industriale. L'incendio e il crollo I pompieri hanno lavorato tutto la notte per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Maxi incendio nella notte ad Alghero: 14 auto in fiamme nel parcheggio vicino all’aeroporto Forte esplosione a Buenos Aires, incendio di proporzioni enormi Temi più discussi: Monza, maxi incendio nella notte: esplosioni e fiamme; Maxi incendio nella notte, in fiamme 800 rotoballe: vigili del fuoco al lavoro per ore; Notte di fuoco a Piana del Sole: maxi incendio in un magazzino; Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanza. Fiamme nella notte in un’azienda agricola, vigili del fuoco al lavoro per oreRogo a Campogalliano (Modena): le fiamme hanno interessato una vasta area della proprietà, coinvolgendo in particolare diverse strutture serricole ... ilrestodelcarlino.it Maxi incendio nella notte, in fiamme 800 rotoballe: vigili del fuoco al lavoro per oreRogo in un deposito agricolo a Sogliano sul Rubicone, evitato il peggio: nessun ferito, ma lunghe operazioni di bonifica ancora in corso ... forli24ore.it Taurano, incendio in casa: anziana gravemente ustionata - GUARDA IL SERVIZIO #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook È doloso l’incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino: fermata una donna x.com