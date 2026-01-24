Educazione | Mattarella ' essenziale per società coese partecipative e democratiche'

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza dell'educazione come fondamento di una società coesa, partecipativa e democratica. Secondo le sue parole, l'educazione è un elemento chiave per promuovere la crescita personale e il rispetto dei diritti umani, contribuendo a costruire comunità più giuste e inclusive. La sua riflessione evidenzia il ruolo centrale dell'istruzione nel progresso sociale e nel rafforzamento dei valori democratici.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "L'educazione ha rappresentato nella vicenda umana un formidabile motore di crescita e trasformazione, contribuendo in maniera determinante all'affermarsi della dignità delle persone e dei loro diritti. In un contesto segnato da profondi cambiamenti, l'educazione è chiamata a rinnovarsi per poter continuare a corrispondere alla sua funzione di strumento diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". 🔗 Leggi su Iltempo.it

