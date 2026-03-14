Aerospazio cresce l’export italiano verso gli Usa | la bergamasca GFM a Seattle per il summit di Boeing

Le aziende italiane dell’aerospazio sono tornate negli Stati Uniti per partecipare a un importante evento a Seattle, organizzato da Boeing. La bergamasca GFM è tra le imprese presenti, in un momento cruciale per il settore, che registra un aumento delle esportazioni italiane verso il mercato americano. L’appuntamento rappresenta un’occasione per le imprese di consolidare i rapporti commerciali e presentare le proprie tecnologie.

Le eccellenze italiane dell’industria aerospaziale tornano protagoniste negli Stati Uniti nel periodo più importante dell’anno per il comparto. Con l’apertura di ADSS Seattle (18-19 marzo) prende il via un mese di appuntamenti-chiave che proseguirà con SatShow a Washington D.C. e con lo Space Symposium a Colorado Springs. Tre piazze centrali per gli operatori dello space tech globale, in cui l’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane guiderà anche quest’anno altrettante delegazioni di aziende italiane – più di 50 in totale – che rappresentano un ecosistema ampio, dai supplier di componentistica e lavorazioni ad alta precisione fino alle tecnologie più innovative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Aerospazio, boom dell’export italiano in Usa. Tre Pmi campane tra le 50 in missione tra Seattle e WashingtonDai fornitori di componentistica avanzata alle startup, l’Italia è protagonista della stagione chiave dell’aerospace negli Stati Uniti. Aerospazio, sette aziende campane protagoniste a Seattle: la filiera italiana vola in Usa, export in crescitaSono sette le aziende campane protagoniste all’Aerospace & Defense Supplier Summit (ADSS) di Seattle, uno degli appuntamenti internazionali più... Tutti gli aggiornamenti su Aerospazio cresce l'export italiano... Temi più discussi: Aerospaziale. Cresce l’export italiano verso USA, +7,94% a 1,71 miliardi di dollari; Aerospazio, cresce l'export italiano verso gli Usa: la bergamasca GFM a Seattle per il summit di Boeing; Aerospazio, boom dell’export italiano in Usa. Tre Pmi campane tra le 50 in missione tra Seattle e Washington; L’export della Campania vola nel 2025 e trascina l’Italia. Aerospazio, cresce l’export italiano verso gli Usa: la bergamasca GFM a Seattle per il summit di BoeingADSS (Aerospace & Defense Supplier Summit) di Seattle è tra gli appuntamenti B2B più mirati per la supply chain del settore: un format costruito su incontri one-to-one e momenti di networking tra colo ... bergamonews.it Aerospaziale. Cresce l’export italiano verso USA, +7,94% a 1,71 miliardi di dollariLa quota di mercato dell'Aerospaziale italiano negli Stati Uniti è salita al 4,05%, in aumento rispetto al 3,30% registrato nel 2023 ... key4biz.it Un rapporto realizzato dal Centro Einaudi con Ui Torino e Cdc sugli ultimi dieci anni. Da provincia dominata dall’automotive a territorio dove pesano auto, aerospazio e meccanica strumentale - facebook.com facebook Dall'auto all'aerospazio, Torino decolla con la difesa: Leonardo assume 800 persone. «Qui parte il caccia del futuro» x.com